L’Iran pourrait disputer la Coupe du monde 2026 sans se rendre sur le sol américain. La Fédération iranienne de football a engagé des discussions avec la FIFA afin de relocaliser ses rencontres au Mexique, invoquant des préoccupations de sécurité et des difficultés logistiques liées aux États-Unis.

Le président de la fédération, Mehdi Taj, a clairement indiqué que la sélection iranienne ne se rendrait "certainement pas" aux États-Unis, après des déclarations du président américain Donald Trump affirmant ne pas pouvoir garantir la sécurité de l’équipe. Dans le même temps, les autorités iraniennes dénoncent un manque de coopération de Washington, notamment concernant la délivrance des visas et l’organisation logistique autour du tournoi.

Malgré ces tensions, l’Iran n’envisage pas de se retirer de la compétition. La Confédération asiatique de football a d’ailleurs confirmé n’avoir reçu aucune notification en ce sens, ce qui laisse entendre que la sélection participera bien au Mondial.

Dans le calendrier actuel, l’Iran doit disputer deux matches de phase de groupes à Los Angeles, contre la Nouvelle-Zélande puis la Belgique, ainsi qu’une rencontre à Seattle face à l’Égypte. Reste à savoir si la FIFA acceptera une éventuelle délocalisation de ces rencontres vers le Mexique, pays coorganisateur de la compétition.