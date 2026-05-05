Mondial 2026 : la FIFA convoque l’Iran à Zurich pour clarifier sa participation

La FIFA a invité la fédération iranienne de football (FFIRI) à se rendre à son siège de Zurich afin de discuter de la participation de l’Iran à la Coupe du monde 2026, selon une source proche du dossier. Cette rencontre, demandée « d’ici au 20 mai », vise à préparer la présence de la sélection iranienne à la compétition.

Organisé du 11 juin au 19 juillet aux États-Unis, au Canada et au Mexique, le tournoi se déroule dans un contexte géopolitique particulièrement tendu. Depuis le déclenchement des hostilités au Moyen-Orient en février, après des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran, la participation de Téhéran est entourée d’incertitudes.

Malgré ces tensions, le président de la FIFA, Gianni Infantino, a tenu à clarifier la position de l’instance. « Bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du monde 2026 », a-t-il déclaré lors du congrès de la FIFA à Vancouver, précisant que les matchs de la sélection iranienne se dérouleront bien aux États-Unis, comme prévu.

L’absence de la délégation iranienne à ce congrès a toutefois illustré les difficultés diplomatiques persistantes. Les autorités canadiennes ont en effet refusé l’entrée sur leur territoire à certains membres liés aux Gardiens de la Révolution, organisation classée terroriste par Ottawa depuis 2024.

Dans ce contexte, la réunion prévue à Zurich doit permettre de lever les incertitudes logistiques et politiques entourant la participation iranienne. La sélection, qui doit être basée à Tucson, en Arizona, est intégrée au groupe G, où elle affrontera la Nouvelle-Zélande, la Belgique et l’Égypte. Son premier match est programmé le 15 juin à Los Angeles.