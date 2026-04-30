Mondial 2026 : la FIFA maintient la participation de l’Iran aux États-Unis

Le président de la FIFA Gianni Infantino a affirmé que l’Iran participera bien à la Coupe du monde 2026 et disputera des matchs aux États-Unis, malgré un contexte diplomatique tendu et l’absence remarquée de sa délégation au congrès de l’instance.

« Bien sûr, l’Iran participera à la Coupe du monde 2026. Et bien sûr, l’Iran jouera aux États-Unis », a déclaré Infantino lors de l’ouverture du congrès de la FIFA à Vancouver. « La raison est simple : nous devons unir », a-t-il ajouté, insistant sur la responsabilité du football comme vecteur de rassemblement.

Cette prise de position intervient alors que les représentants de la Fédération iranienne n’ont pas pu participer au congrès. Plusieurs responsables, dont le président Mehdi Taj, ont été refoulés à leur arrivée à l’aéroport de Toronto. Téhéran dénonce un comportement « inacceptable » des autorités canadiennes, affirmant que la délégation disposait pourtant de visas valides.

Selon des sources proches du dossier, certains membres auraient pu entrer sur le territoire canadien, mais la délégation a finalement décidé de boycotter l’événement après qu’un de ses membres a été refusé. Les autorités canadiennes ont rappelé que les décisions d’entrée sont prises au cas par cas, notamment en raison des liens présumés de certains responsables avec le Corps des gardiens de la révolution islamique, classé organisation terroriste par Ottawa.