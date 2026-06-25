NBA : les Sacramento Kings sélectionnent l’Israélien Emanuel Sharp

Les Sacramento Kings ont sélectionné mercredi soir le meneur-arrière Emanuel Sharp avec le 45e choix de la Draft NBA 2026.

Formé à l’Université de Houston, Sharp est considéré comme l’un des meilleurs shooteurs longue distance de sa promotion. Le joueur de 1,91 m arrive en Californie après quatre saisons remarquées sous les ordres de Kelvin Sampson, au cours desquelles il a contribué à faire des Cougars un prétendant régulier au titre national.

Né à Tel-Aviv, Emanuel Sharp possède la triple nationalité israélienne, américaine et canadienne. Son arrivée en NBA vient renforcer la présence israélienne dans la ligue, aux côtés notamment de Deni Avdija, Danny Wolf et Ben Saraf.

Le basket est une affaire de famille chez les Sharp. Son père, Derrick Sharp, est une légende du Maccabi Tel-Aviv et a également porté le maillot de l’équipe nationale israélienne après sa naturalisation. Sa mère, Justine Ellison Sharp, originaire de Hamilton, au Canada, a elle aussi joué au basket universitaire à Toronto.

À Houston, Emanuel Sharp a marqué l’histoire du programme en devenant le deuxième joueur le plus victorieux de l’histoire des Cougars et leur meilleur shooteur à trois points.

Il a conclu sa carrière universitaire avec 277 tirs primés inscrits, battant notamment le record de l’école lors d’un match contre Utah en février, où il avait réussi huit tirs à trois points.

Lors de sa dernière saison, Sharp a tourné à 15,5 points de moyenne, avec 37,2 % de réussite à trois points et 89,1 % aux lancers francs.

Avec ce profil de shooteur fiable et expérimenté, les Kings espèrent ajouter une arme extérieure précieuse à leur rotation.