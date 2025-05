"On nous a maltraités parce que nous étions Israéliens" : le combat d'Ariel Elkin sur les circuits internationaux

Dans un témoignage sur i24NEWS, Ariel Elkin, pilote israélien de Formule 3, a révélé les discriminations qu'il subit sur le circuit international depuis le 7 octobre 2023, en raison de son engagement pour les otages israéliens et de son patriotisme affiché.

Solidarité affichée et hostilité rencontrée

Depuis le début du conflit, Elkin a choisi d'utiliser sa visibilité sportive pour sensibiliser l'opinion internationale au sort des otages détenus à Gaza. Une démarche qui lui a valu une véritable hostilité lors des Jeux olympiques motorisés en octobre dernier. "On a senti qu'on était devant un événement anti-israélien," a-t-il confié, décrivant une ambiance délétère dès son arrivée. Comme à son habitude, le pilote avait apposé sur son véhicule des photographies des otages et l'autocollant "Bring them home now" (Ramenez-les à la maison maintenant). "Tout de suite, on a eu un comportement différent de celui aux autres. Les organisateurs nous ont demandé d'enlever les photographies des otages," a-t-il expliqué.

Une disqualification aux allures de discrimination

L'incident le plus grave s'est produit après les entraînements, où Elkin avait décroché la première place. "Le soir même, les organisateurs m'ont convié dans la salle du jury pour me punir," raconte-t-il. Sans motif légitime selon lui, sa position a été dégradée à la 12e place, puis à la 5e, l'empêchant ainsi de remporter une médaille pour Israël. "C'était une tentative de faire tout ce qu'ils pouvaient pour baisser le barème d'Israël, pour qu'on n'ait pas encore de médaille en sport automobile," analyse le pilote, qui voit dans cette décision une discrimination flagrante basée sur sa nationalité.

Une affaire portée devant la Knesset

Ce cas de discrimination a dépassé le cadre sportif pour atteindre les plus hautes instances politiques israéliennes. "Quand je suis rentrée de cette Olympiade avec la délégation israélienne, j'ai été convié à la Knesset pour raconter mon cas," a expliqué Elkin, précisant que toute la délégation sportive israélienne avait subi des traitements similaires. Cette audition a débouché sur "une réunion à propos des sportifs israéliens au niveau international" et sur des mesures prises pour protéger les athlètes israéliens confrontés à de telles situations. Néanmoins, comme le souligne Elkin avec amertume, "ce qui est arrivé est arrivé, cette médaille-là ne reviendra plus." Malgré ces expériences douloureuses, Ariel Elkin refuse d'abandonner. S'il reconnaît être désormais "obligé de baisser [son] profil dans la représentation d'Israël" en Formule 3, il a trouvé d'autres moyens de s'engager. "J'ai décidé de faire autre chose et de ne pas arrêter mes tentatives d'apporter ma pierre à l'édifice," explique-t-il avec détermination. Avec son équipe, il a créé un projet dédié aux victimes de la guerre : "On a pris 15 combattants post-traumatiques après la guerre du 7 octobre et nous les aidons à se remettre par les sports motorisés."

Ce témoignage met en lumière les défis auxquels sont confrontés les sportifs israéliens sur la scène internationale dans le contexte géopolitique actuel, entre volonté d'exprimer leur solidarité avec leur pays et discriminations parfois à peine voilées.