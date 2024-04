Partenariat historique entre Israël et la CONMEBOL : la porte ouverte à une participation à la Copa America

La Fédération israélienne de football (IFA) a annoncé jeudi matin la signature d'un accord de coopération avec la CONMEBOL, la confédération sud-américaine de football. Cet accord ouvre la porte à une future participation de l'équipe nationale israélienne à la Copa America et à d'autres tournois continentaux. La signature de cet accord a été facilitée par le président de la CONMEBOL et vice-président de la FIFA, Alejandro Dominguez, qui était en visite en Israël en septembre 2023. Le président de l'IFA, Shino Zuarez, et le directeur général, Niv Goldstein, ont été invités au Congrès de la CONMEBOL à Asunción, au Paraguay, où ils ont tenu des réunions avec les représentants de toutes les associations membres de la confédération.

https://twitter.com/i/web/status/1778303197636960615 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Le protocole d'accord signé entre l'IFA et la CONMEBOL comprend une coopération dans divers domaines tels que la formation des entraîneurs et des arbitres, le football féminin, le football des jeunes et des enfants, le partage de connaissances professionnelles dans les domaines de la médecine, de la technologie, du marketing et de la communication, des matches amicaux entre différentes équipes nationales et clubs des associations membres, et même la possibilité d'inclure l'équipe nationale israélienne dans les tournois organisés par la CONMEBOL, dont la prestigieuse Copa America.

La Copa America réunit les 10 membres de la CONMEBOL et deux équipes invitées, généralement issues de la CONCACAF. La prochaine édition se tiendra à l'été aux États-Unis et accueillera 16 équipes. Zuarez et Goldstein ont également rencontré le président de la FIFA, Gianni Infantino, pour discuter du prochain Congrès de la FIFA à Bangkok en mai et de la manière dont la FIFA aidera l'IFA à développer le football au niveau national et international.