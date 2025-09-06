Polémique au judo : la Française Doria Boursas a refusé de serrer la main de l’Israélienne Kerem Primo après leur combat

Articles recommandés -

Lors des championnats d’Europe juniors de judo à Bratislava, vendredi 5 septembre, la Française Doria Boursas, championne de France des moins de 63 kg, a provoqué une vive polémique après avoir refusé de serrer la main de l’Israélienne Kerem Primo à l’issue de leur quart de finale.

Après sa victoire, la judoka de 19 ans a simplement salué son adversaire, comme l’exige le règlement, avant de tourner les talons, tandis que Primo s’avançait pour lui tendre la main.

Ce geste, bien que non obligatoire dans les règles du judo, est une tradition qui symbolise le respect. Selon RMC Sport, la décision de Boursas serait liée à un différend antérieur entre les deux athlètes.

Cependant, dans le contexte très tendu entre Israël et la France, marqué par la guerre à Gaza et l’annonce par Emmanuel Macron de la future reconnaissance de l’État palestinien, ce refus a pris une dimension politique. Sur X (ancien Twitter), l’ambassadeur d’Israël en France, Joshua Zarka, a dénoncé un « comportement honteux et contraire aux valeurs du sport », estimant qu’il « bafoue l’esprit du fair-play ». Il a appelé la ministre française des Sports, Marie Barsacq, ainsi que la Fédération française de judo, à condamner fermement ce geste et à prendre des « mesures concrètes ».