Portland irrésistible : Deni Avdija mène les Blazers à une cinquième victoire d’affilée

Deni Avdija confirme qu’il traverse la meilleure séquence de sa saison. Auteur de 20 points, 6 passes décisives et 3 rebonds, l’ailier israélien a été décisif dans la victoire 111-105 de Portland Trail Blazers face à Houston, cinquième succès consécutif d’une équipe en pleine dynamique positive.

Longtemps accroché, le match s’est joué dans le dernier quart-temps — et Avdija a alors pris les commandes. Arrivé à douze minutes de la fin avec 13 points, il a inscrit 7 des 12 derniers points de Portland, ajouté une interception et délivré une passe clé dans les possessions décisives. Calme, agressif et juste dans ses choix, il a fait la différence au moment où les Blazers en avaient le plus besoin.

Ce succès est le deuxième consécutif contre Houston en l’espace de deux jours et confirme la montée en puissance collective de Portland. Sur les huit derniers matchs, les Blazers en ont remporté sept, ne s’inclinant que face à Oklahoma City, l’une des équipes les plus solides de la ligue. Avec un bilan désormais équilibré (20 victoires – 19 défaites), Portland pointe à la 9e place de la Conférence Ouest, synonyme de place en play-in.

Au-delà des chiffres, l’impact d’Avdija saute aux yeux. Plus affirmé offensivement, précieux à la création et toujours aussi engagé défensivement, il est devenu un rouage central du jeu de Portland, notamment dans les fins de match serrées.

En toile de fond, un sujet commence à s’imposer : l’All-Star Game. Chaque performance de ce calibre renforce la crédibilité d’Avdija dans la discussion. Si cette régularité se prolonge, l’idée de voir l’Israélien rejoindre l’événement phare de la NBA n’a plus rien d’utopique.