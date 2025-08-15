"Pourquoi Israël n'est pas suspendu ? Une question légitime", selon le président de l'UEFA

Articles recommandés -

Lors d'une interview à la télévision slovène, le président de l'UEFA, Aleksander Čeferin, a été interrogé sur les raisons pour lesquelles Israël n'est pas suspendu des compétitions internationales en raison de la guerre à Gaza, contrairement à la Russie.

"C'est une question légitime. En principe, je ne suis pas favorable à l'interdiction faite aux sportifs de participer aux compétitions", a déclaré Čeferin, avant d'évoquer le cas russe : "Dans le cas de la Russie, nous voyons que les athlètes ne participent plus aux compétitions depuis trois ans et demi, et la guerre s'est même aggravée. Je sais que beaucoup d'entre eux s'opposent au régime, mais ils ne peuvent toujours pas jouer."

Le dirigeant slovène a ajouté : "En principe, je suis contre l'interdiction de participation des sportifs. Mais ici, le sport est très imbriqué avec la politique, et la politique y est très impliquée." Pressé par le journaliste de préciser si l'UEFA envisageait de modifier sa politique concernant Israël, Čeferin a répondu : "Pour l'instant, c'est notre décision. Il m'est très difficile de commenter ce qui pourrait arriver à l'avenir. Mais en principe, je pense que tous les sportifs devraient avoir la possibilité de concourir, et les autres questions devraient être traitées différemment."

Ces déclarations interviennent alors que le président de la Fédération polonaise de football, Cezary Kulesza, a annoncé son intention de saisir l'UEFA concernant la banderole controversée déployée par les supporters du Maccabi Haïfa lors du match contre Rakow Częstochowa, sur laquelle était inscrit "Assassins depuis 1939".

"Les provocations et les falsifications historiques sont inacceptables", a écrit Kulesza, promettant de "s'adresser urgemment à l'UEFA pour qu'elle prenne position et exige des responsabilités concernant cette banderole scandaleuse."