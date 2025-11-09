Premier Tech met fin à son partenariat avec l'équipe israélienne de cyclisme

L'entreprise canadienne Premier Tech a annoncé vendredi la rupture de son contrat de sponsoring avec la formation cycliste Israel-Premier Tech. Cette décision fait suite à plusieurs mois de controverses et d'actions anti-israéliennes qui ont perturbé la saison de l'équipe professionnelle.

Le point culminant de ces tensions s'est produit lors de la Vuelta 2025, dont la conclusion à Madrid a viré au chaos. L'arrivée traditionnelle et la cérémonie protocolaire du podium ont dû être annulées après l'intrusion de dizaines de manifestants pro-palestiniens sur le parcours. Ces activistes protestaient contre la participation de l'équipe arborant le nom d'Israël

Fondée en 2020, la formation bénéficiait du soutien financier massif de Sylvan Adams, homme d'affaires israélo-canadien multimilliardaire. Ce passionné de cyclisme avait notamment marqué les esprits en 2018 en obtenant que le Tour d'Italie s'élance de Jérusalem – une première historique pour un grand tour en dehors de l'Europe.

Les perturbations se sont multipliées au fil de la saison. L'équipe a notamment été contrainte de renoncer à sa participation au Tour de Lombardie, l'une des courses monuments du calendrier cycliste. Face à l'accumulation des incidents, plusieurs partenaires commerciaux ont fait pression pour que la mention "Israël" soit retirée de la dénomination de l'équipe. Sylvan Adams lui-même a progressivement pris ses distances, cessant d'incarner publiquement la structure qu'il finance.

Bien que l'équipe ait prévu de modifier son appellation pour la saison 2026, Premier Tech estime que les conditions ne sont plus réunies pour poursuivre le partenariat. Dans son communiqué officiel, l'entreprise canadienne reconnaît les efforts de l'équipe pour "poursuivre sous un nouveau nom", mais juge qu'il est devenu "insoutenable de continuer dans son rôle de sponsor" au vu du contexte actuel.