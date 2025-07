Privé de cérémonie, mais pas de victoire : Israël s’impose aux EuroGames à Lyon malgré la polémique

Articles recommandés -

L’équipe israélienne de volley-ball a remporté ce week-end la médaille d’or du tournoi des EuroGames 2025 à Lyon, en battant les États-Unis en finale. Un triomphe sportif marqué par une vive controverse en marge de la compétition : lors de la cérémonie d’ouverture, les organisateurs ont omis de faire figurer le drapeau israélien parmi ceux des autres délégations.

« Il n'y a rien de plus difficile pour un athlète que de découvrir qu’il n’est pas le bienvenu », a confié à la chaîne Patrick Noah, joueur et membre de la délégation israélienne. Selon lui, Israël n’a pas été mentionné ni représenté lors de l’ouverture officielle de l’événement, une absence vécue comme une humiliation par les membres de l’équipe. « C’est déchirant. Et cela va à l’encontre des valeurs fondamentales du sport : tolérance, égalité, fraternité », a-t-il dénoncé.

Malgré ces tensions, l’équipe israélienne a fait preuve d’une détermination exemplaire tout au long du tournoi. Portant fièrement des pin's en soutien aux otages israéliens détenus à Gaza, les joueurs ont enchaîné les victoires contre plusieurs équipes européennes – dont la France, l’Allemagne, la Belgique, la Grèce, les Pays-Bas et le Royaume-Uni – avant de s’imposer face aux États-Unis en finale.

« Cette insulte ne nous a rendus que plus forts », a déclaré Noah. « Deux jours de fatigue, de douleur, de sueur… mais aussi de fierté. »

Israël signe ainsi sa deuxième victoire en trois ans dans ce tournoi. Lors de la finale, des chants « Free Palestine » ont été entendus dans les tribunes, mais de nombreux membres de la communauté juive de Lyon étaient présents pour soutenir les joueurs et brandir le drapeau israélien. Au terme de leur victoire, les joueurs israéliens ont hissé eux-mêmes leur drapeau, en réponse symbolique à leur mise à l’écart du protocole d’ouverture.