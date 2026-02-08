PSG-OM : un Classique sous haute tension, entre course au titre et esprit de revanche

Le 112e Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille s’annonce brûlant ce dimanche soir au Parc des Princes, en clôture de la 21e journée de Ligue 1. Au-delà de la rivalité historique, l’enjeu sportif est considérable pour les deux camps, engagés dans une phase délicate de leur saison.

Leader du championnat avant cette journée, le PSG sait qu’il ne peut pas se permettre un faux pas. La victoire de Lens face à Rennes a accentué la pression sur les Parisiens, appelés à s’imposer pour conserver la tête. "C’est un match d’une importance vitale", a résumé l’entraîneur parisien Luis Enrique, conscient de l’attente immense des supporters et du contexte particulier d’un Classique.

En face, l’OM aborde ce rendez-vous comme une occasion majeure de relancer sa saison. Relégués à neuf points de Paris, les Marseillais n’ont plus vraiment le droit à l’erreur s’ils veulent rester dans la course au titre. Leur entraîneur Roberto De Zerbi attend de ses joueurs "orgueil, fierté et faim", convaincu que son équipe peut encore bousculer le leader, comme elle l’a déjà fait cette saison.

Les statistiques récentes nourrissent d’ailleurs l’espoir olympien. Marseille s’est imposé 1-0 au Vélodrome à l’aller et n’a cédé qu’aux tirs au but lors du Trophée des champions disputé en janvier. "C’est une forme de revanche", a reconnu Timothy Weah, encore marqué par l’égalisation parisienne concédée dans le temps additionnel au Koweït.

Côté ambiance, le Parc des Princes affichera un décor sans supporters marseillais, une constante depuis plusieurs années. Le spectacle débutera même avant le coup d’envoi, avec un show musical attendu du rappeur Booba, qui a répété la veille au stade, dans la lignée des animations mises en place par le club ces derniers mois.

Sur le terrain, les deux équipes cherchent aussi des certitudes. Paris reste sur plusieurs prestations poussives, en Ligue 1 comme en Europe, tandis que Marseille tente de sortir d’une période de tensions internes, atténuées par une récente qualification en Coupe de France. Un bon résultat face au rival parisien pourrait tout changer.