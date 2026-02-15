"Représenter Israël est quelque chose d'incroyable" : l'émotion de Deni Avdija avant le début du All-Star Game

La semaine du All-Star Game est lancée et Danny Avdija savoure déjà l’instant. L’ailier des Portland Trail Blazers s’apprête à fouler, dimanche soir, le parquet du prestigieux NBA All-Star Game, une première pour la star israélienne qui ne cache pas son émotion.

À la réception de son maillot, frappé du drapeau israélien, Avdija a exprimé sa fierté : représenter son pays « sur la plus grande scène du monde » constitue, selon lui, un moment « vraiment spécial ». Le joueur a également rappelé ses origines serbes du côté paternel, se disant honoré de représenter « les deux peuples ». « Quand on entre dans le vestiaire et qu’on voit son nom et son drapeau, c’est fou. J’ai parcouru un long chemin pour en arriver là », a-t-il confié dans un message sur X.

S'exprimant également face à la presse israélienne, le basketteur a estimé avoir franchi un cap sur le plan sportif. « J’ai amélioré beaucoup de choses dans mon jeu. J’influence le match de différentes manières, pas seulement en marquant », a-t-il expliqué, mettant en avant une agressivité accrue et une polyvalence qu’il entend encore perfectionner.

Conscient du soutien venu d’Israël, Avdija a tenu à remercier ses supporters, nombreux à veiller tard pour suivre ses performances. « Merci de sacrifier vos heures de sommeil. Beaucoup ont voté pour moi et me suivent. Je joue aussi avec le peuple israélien sur le terrain », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la portée historique de sa sélection, le joueur a refusé toute comparaison. « Tous les athlètes israéliens ont réalisé des choses incroyables dans leur discipline. C’est un grand accomplissement, mais il n’y a pas lieu de comparer », a-t-il estimé, préférant mettre en avant la richesse du sport israélien.

Malgré la reconnaissance, Avdija garde les pieds sur terre. « Je ne me considère pas comme une star. Je joue pour le plaisir et pour gagner. Quand mes coéquipiers m’appellent ainsi, c’est étrange », a-t-il admis. Le All-Star Game représente une étape importante, mais l’objectif reste clair : poursuivre sa progression, viser les séries éliminatoires et, à terme, les titres. « Je n’ai pas encore atteint mon plein potentiel. C’est ce que je ressens », assure-t-il.

Sur les réseaux sociaux, le message adressé à ses fans résume l’état d’esprit du joueur : un « rêve devenu réalité », fruit du travail et de la patience, mais aussi point de départ d’ambitions plus élevées.