Ronald Araujo en quête de sérénité : un voyage spirituel à Tel-Aviv pour se reconstruire

Le défenseur uruguayen du FC Barcelone, Ronald Araujo, a quitté Barcelone ce mardi matin pour Tel-Aviv, où il effectuera une courte retraite personnelle et spirituelle. Avec l’accord total du club et de Hansi Flick, le joueur a demandé quelques jours de pause pour retrouver équilibre et clarté après un épisode récent qui l’a profondément affecté sur le plan émotionnel.

Araujo, dont la foi occupe une place centrale, prévoit de visiter plusieurs lieux à dimension religieuse et culturelle afin de se ressourcer, de prendre du recul et de renouer avec un sentiment de calme intérieur. Le voyage, volontairement bref, doit lui permettre de déconnecter du rythme intense de la compétition et de revenir avec des forces renouvelées.

Au sein du club, l’attitude est empreinte de compréhension et de soutien. Le staff sportif et la direction ont insisté pour que le joueur ne revienne que lorsqu’il se sentira véritablement prêt, rappelant que sa santé mentale et émotionnelle prévaut sur l’urgence sportive. Hansi Flick a d’ailleurs rappelé en conférence de presse qu’il s’agissait d’« un sujet privé », signalant la volonté du Barça de protéger son joueur dans une période sensible.

Les représentants d’Araujo, qui ont rencontré Deco la semaine dernière, ont exprimé la nécessité de lui accorder ce temps de respiration afin qu’il puisse se recentrer et retrouver la solidité mentale qui caractérise son professionnalisme. Le club, de son côté, réaffirme sa pleine confiance en lui et en sa capacité à revenir rapidement à son meilleur niveau.

Ce voyage symbolise une parenthèse essentielle : la priorité, pour l’heure, est qu’Araujo retrouve sérénité et énergie avant de renouer avec la compétition.