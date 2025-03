Sapir Berman va devenir la première arbitre transgenre à officier lors d'un match international

L'arbitre israélienne Sapir Berman entrera dans l'histoire du football mondial lundi prochain en devenant la première personne transgenre à diriger une rencontre internationale. La trentenaire officiera lors du match entre l'Irlande du Nord et le Monténégro comptant pour les qualifications du Championnat d'Europe des moins de 17 ans.Cette désignation intervient trois mois seulement après sa sélection par la FIFA comme arbitre internationale, une reconnaissance qui couronne son parcours exceptionnel. "Parfois, les rêves deviennent réalité, puis on réalise que ce n'est que le début", avait déclaré Berman après avoir reçu son badge international. "Après 14 ans sur les terrains, j'ai l'honneur de devenir arbitre internationale. C'est un immense privilège, une émotion indescriptible, mais surtout l'opportunité de continuer à faire ce que j'aime."

Sapir Berman avait déjà fait sensation en Israël et à l'international en révélant sa transition de genre tout en poursuivant sa carrière d'arbitre. Soutenue pleinement par la commission des arbitres, elle est devenue la première arbitre transgenre à officier dans l'élite israélienne.

Son agenda s'annonce particulièrement chargé : après avoir dirigé le match phare entre l'Hapoel Beer-Sheva et le Maccabi Haïfa la semaine dernière, elle arbitrera samedi la rencontre entre le Maccabi Tel-Aviv et l'Hapoel Haïfa pour l'ouverture des play-offs, avant de s'envoler pour Belfast. Six jours plus tard, elle dirigera déjà sa deuxième rencontre internationale entre le Monténégro et le Kazakhstan.

"Mon rêve professionnel est d'arbitrer en Ligue des Champions et en Coupe du Monde", avait-elle confié à Eurosport il y a deux ans. "Ce serait un accomplissement énorme pour moi."