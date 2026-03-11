Téhéran affirme qu’il ne participera pas à la Coupe du monde 2026

L’Iran ne participera pas à la Coupe du monde de football 2026, a affirmé le ministre iranien des Sports Ahmad Donyamali, invoquant l’élimination du guide suprême Ali Khamenei par les États-Unis dans le contexte de la guerre en cours. La compétition, prévue en juin et juillet 2026, sera organisée conjointement par les États-Unis, le Canada et le Mexique.

Dans une déclaration diffusée par la télévision d’État, Ahmad Donyamali a estimé que la participation de l’équipe nationale iranienne serait impossible dans ces circonstances. « Étant donné que ce régime corrompu a assassiné notre dirigeant, nous ne pouvons en aucun cas participer à la Coupe du monde », a-t-il déclaré en référence aux États-Unis.

Plus tôt, le président de la FIFA, Gianni Infantino, avait pourtant indiqué que le président américain Donald Trump lui avait donné des assurances selon lesquelles l’Iran serait autorisé à prendre part au tournoi. Ces garanties visaient à éviter que le conflit politique ne se traduise par une exclusion de la sélection iranienne de la compétition mondiale.