Tour d'Espagne : l’équipe Israel-Premier Tech retire le nom d’Israël de ses maillots après des manifestations pro-palestiniennes

Sous la pression de manifestations propalestiniennes d'une ampleur inédite sur le Tour d’Espagne, l’équipe Israel-Premier Tech a annoncé samedi qu’elle modifiait ses maillots pour la suite de la course.

La formation cycliste, cible de protestations depuis plusieurs jours, a décidé de retirer toute mention d’Israël sur ses tenues, afin de garantir la sécurité de ses coureurs et du reste du peloton.

« Dans le but de privilégier la sécurité, compte tenu du caractère dangereux de certaines manifestations lors de la Vuelta, nous avons fourni à nos coureurs des tenues ne portant que le monogramme de l’équipe », a expliqué la formation dans un communiqué publié avant le départ de la 14ᵉ étape.

Le nom officiel reste inchangé, mais cette mesure avait déjà été appliquée à d’autres supports, comme les véhicules et vêtements décontractés de l’équipe.

Cette décision intervient après que plusieurs coureurs ont exprimé leurs inquiétudes pour leur sécurité, notamment vendredi lors d’incidents au pied de la montée de l’Angliru.

Malgré les appels à quitter la course, Israel-Premier Tech, qui ne compte qu’un seul coureur israélien, a confirmé sa volonté d’aller jusqu’au bout de la compétition, avec une arrivée prévue le 14 septembre à Madrid. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a salué cette décision sur X, remerciant le patron de l’équipe, Sylvan Adams, pour son courage face à la « haine et l’intimidation ».