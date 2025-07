Tour de France : Thomas Portes appelle au boycott de l'équipe Israel-Premier Tech

Articles recommandés -

Alors que l’équipe cycliste Israel-Premier Tech participe actuellement au Tour de France 2025, le député Thomas Portes (LFI) a lancé un appel virulent au boycott de la formation, l’accusant de servir d’instrument de "blanchiment" pour Israël dans le contexte du conflit à Gaza.

"Cette équipe n’a pas sa place sur les routes de France. Il faut un boycott massif d’Israel-Premier Tech. Jamais nous n’accepterons que le sport serve d’opération de blanchiment au moment où Israël commet un génocide", a écrit l’élu sur les réseaux sociaux.

Des propos extrêmement graves, qui relèvent davantage de la surenchère idéologique que d’une critique sportive. L’attaque vise une équipe qui a fait du sport un outil de dialogue et d’image positive pour Israël, loin des querelles partisanes.

Une équipe symbole de diversité et de coopération

Financée par le philanthrope et homme d’affaires israélo-canadien, Sylvan Adams, Israel-Premier Tech se veut bien plus qu’une simple formation professionnelle : c’est une vitrine de la diversité, de l’innovation et du vivre-ensemble. L’équipe compte des cyclistes de plusieurs nationalités, dont certains venus de pays traditionnellement critiques à l’égard d’Israël.

Pour Sylvan Adams, le message est clair : "Les membres de l’équipe sont des ambassadeurs du pays d’Israël, qui est la base de l’équipe. On utilise le sport pour créer des liens et porter l’image du pays". Plutôt que de répondre à la polémique par l’agressivité, Adams a souligné l’absence de manifestations hostiles sur le terrain : "Je n’ai pas vu un seul drapeau palestinien sur les trois premières étapes du Tour", a-t-il observé sur i24NEWS, insistant sur l’écart entre certaines prises de position politiciennes et la réalité sur le terrain.

Le sport comme levier d’apaisement

L’appel de Thomas Portes, minoritaire mais bruyant, suscite peu d’écho auprès du grand public et des spectateurs, qui saluent avant tout les performances sportives. Israel-Premier Tech continue de bénéficier d’un bon accueil dans les villes traversées par le Tour, confirmant que le sport peut rassembler au-delà des divisions.

Dans un contexte mondial souvent polarisé, la tentative de politiser la présence d’une équipe au nom d’une vision unilatérale du conflit au Proche-Orient interroge : le Tour de France est-il encore un terrain neutre ou devient-il lui aussi un champ de bataille idéologique ?

Malgré les appels au boycott, Israel-Premier Tech continue de défendre avec dignité les couleurs d’un pays démocratique, en misant sur la performance, l’éthique sportive et un message résolument tourné vers la paix.