Transfert de N’Golo Kanté : le rôle décisif d’Erdogan dans le revirement vers Fenerbahçe

Le transfert de N’Golo Kanté au Fenerbahçe aura connu de nombreux rebondissements, révélateurs de la complexité – et parfois de la dimension politique – du football moderne. Annoncée dans un premier temps comme compromise pour des raisons administratives, l’arrivée du champion du monde 2018 en Turquie a finalement été officialisée quelques heures plus tard, au terme d’un spectaculaire retournement de situation.

Mardi 2 février, le club stambouliote avait indiqué que la signature du milieu de terrain français ne pourrait pas aboutir en raison d’un problème administratif de dernière minute, mettant en cause son ancien club saoudien, Al Ittihad. Le contexte semblait d’autant plus défavorable que le mercato hivernal avait déjà fermé ses portes en Arabie saoudite. Pourtant, contre toute attente, Fenerbahçe a finalement confirmé l’arrivée de Kanté, saluant sur les réseaux sociaux une histoire « longue mais jamais terminée ».

À 34 ans, N’Golo Kanté réalise ainsi son objectif : revenir en Europe afin de maximiser ses chances de disputer la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France. Selon la presse turque, le joueur n’avait pas hésité à refuser de s’entraîner avec Al Ittihad afin de faire pression pour débloquer la situation.

Derrière ce dénouement inattendu se profile l’intervention du président turc Recep Tayyip Erdogan. Dans un communiqué officiel, le président de Fenerbahçe, Sadettin Saran, a remercié le chef de l’État pour son « soutien indéfectible », soulignant son rôle dans la finalisation du transfert. Une implication rendue crédible par le déplacement concomitant d’Erdogan en Arabie saoudite, où il devait rencontrer le prince héritier Mohammed ben Salmane.