Trois Israéliens sur le parquet : une première historique en NBA

La rencontre entre les Brooklyn Nets et les Portland Trail Blazers a marqué un moment inédit dans l’histoire de la NBA : pour la première fois, trois joueurs israéliens ont participé au même match. D’un côté, Deni Avdija, en pleine progression cette saison avec Portland ; de l’autre, les rookies des Nets, Ben Saraf et Danny Wolf, qui poursuivent leur apprentissage au plus haut niveau.

L’événement n’est pas passé inaperçu, y compris du côté des entraîneurs. Le coach des Nets, Jordi Fernández, a salué un moment "spécial", soulignant la portée symbolique de voir plusieurs joueurs issus d’un même pays s’imposer sur la scène NBA. Il a également mis en avant la progression d’Avdija, auteur d’une saison solide, tout en évoquant le potentiel de ses jeunes recrues, appelées à monter en puissance dans les années à venir.

Sur le plan sportif, Danny Wolf a été titularisé pour la troisième fois consécutive, profitant de l’absence prolongée de Michael Porter Jr., toujours en convalescence après une entorse à la cheville. Le rookie affichait des statistiques encourageantes ces derniers matchs, avec plus de 12 points et 6 rebonds de moyenne sur ses dix dernières rencontres.

Dans une fin de saison marquée par plusieurs absences et blessures au sein de l’effectif, Brooklyn continue d’intégrer ses jeunes joueurs dans la rotation. Avec encore une poignée de matchs à disputer, les Nets cherchent à construire pour l’avenir, tandis que cette confrontation entre talents israéliens pourrait bien se répéter dans les années à venir.