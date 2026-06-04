Un jeune Israélien aux portes de l’équipe première du FC Barcelone

Le jeune footballeur israélien Orian Goren pourrait franchir une étape majeure dans sa carrière.

Selon le quotidien catalan Sport, le milieu israélien de 17 ans a de fortes chances d’être inclus dans le groupe du FC Barcelone pour le prochain stage de préparation de l’équipe première.

Formé au Maccabi Petah Tikva, Orian Goren a rejoint le centre de formation du Barça en 2022. Depuis, il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus prometteurs de sa génération au sein de La Masia.

Le club catalan le considère comme l’une des grandes « pépites » de son académie, avec un potentiel de progression particulièrement élevé.

« Peu de talents à La Masia suscitent autant d’enthousiasme que lui », écrit Sport.

Le quotidien espagnol compare son style de jeu à celui de Pedri et d’Andrés Iniesta, en raison de sa vision du jeu, de sa qualité de passe et de sa capacité à contrôler le rythme d’un match.

Déjà très suivi en Espagne, Orian Goren est décrit comme un joueur à la fois technique, intelligent et travailleur, capable de contribuer aussi bien dans la construction offensive que dans l’effort défensif.

Son éventuelle participation au stage de l’équipe première lui permettrait de s’entraîner aux côtés des stars du Barça et de gagner une première expérience au plus haut niveau.

Pour le football israélien, cette progression représente un nouveau signal fort après l’émergence de plusieurs jeunes talents sur la scène européenne.

Si sa présence dans le groupe professionnel se confirme, Orian Goren pourrait devenir l’un des jeunes Israéliens les plus suivis du football européen dans les prochains mois.