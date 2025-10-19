Un match Nice-OL brièvement interrompu après des chants hostiles à Daesh

La rencontre entre Nice et Lyon (3-2) a été brièvement interrompue samedi soir à l’Allianz Riviera, après qu’une partie du public niçois a entonné un chant insultant à l’égard de Daech, l’organisation terroriste responsable de l’attentat du 14 juillet 2016 à Nice, qui avait fait 86 morts sur la Promenade des Anglais.

À la 86e minute, l’arbitre Jérôme Brisard a décidé d’arrêter le match, estimant que le chant – repris de longue date lors des rencontres à domicile – constituait un propos injurieux. Le speaker du stade, visiblement embarrassé, a alors été contraint, sur ordre du délégué de la Ligue de football professionnel (LFP), d’appeler les supporters à cesser ces chants.

Sur la pelouse, la confusion a été totale : joueurs et encadrement niçois, stupéfaits, n’ont pas compris la raison de cette interruption. L’entraîneur Franck Haise, manifestement en désaccord avec la décision, a salué le public en signe de soutien. Après la fin du match, le président du Gym, Fabrice Bocquet, s’est entretenu avec l’arbitre, qui a présenté ses excuses, reconnaissant ne pas avoir été informé du contexte particulier de ce chant, perçu localement comme un cri de défiance face au terrorisme plutôt qu’une insulte gratuite.

La LFP devrait examiner l’incident dans les prochains jours, même si la rencontre s’est finalement terminée sans nouvel incident ni sanction immédiate.