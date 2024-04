Ariel Elkin, pilote de course israélien de 16 ans, concourt avec un "casque des otages" pour sensibiliser le public

Ariel Elkin, un pilote de course israélien de 16 ans, a fait sensation lors d'une compétition aux États-Unis en arborant un casque personnalisé sur lequel figuraient les photos des Israéliens retenus en captivité par le Hamas à Gaza. Malgré les réticences de certains, le jeune homme a tenu à utiliser ce moyen pour attirer l'attention sur leur sort. "J'ai imprimé une photo de chaque captif, j'en ai fait des autocollants et je les ai collés un par un sur le casque", a expliqué Elkin lors d'une interview. "J'ai passé plus de 5 heures à regarder chacun d'eux dans les yeux, c'était très douloureux, mais cela m'a donné la détermination nécessaire pour obtenir de bons résultats en leur honneur et pour exprimer avec force mes sentiments à leur égard."

Le jeune pilote, qui a terminé aux 3e, 4e et 5e places lors des courses, a ressenti le besoin d'agir pour changer la perception des gens dans le monde. "Le sport est un outil très puissant pour mettre en valeur nos valeurs et représenter qui nous sommes", a-t-il souligné. "Les réactions ne sont pas toujours positives. Dans certaines parties du monde, on nous aime et dans d'autres non. Le commentateur de la compétition s'y est un peu opposé, mais j'ai dit clairement que j'allais brandir le casque et que je me fichais de ce qu'ils disaient - c'est la chose la plus importante au monde en ce moment - pour moi, pour le peuple d'Israël."

Fièrement, Elkin a également arboré les logos du Mossad et de Tsahal sur sa combinaison de course. "Je les admire beaucoup et je suis reconnaissant qu'ils me protègent, moi et ma famille", a-t-il déclaré. "Malheureusement, le fait d'être israélien rend parfois difficile la progression dans ma carrière. Certaines entreprises commerciales sont réticentes à travailler avec un Israélien ou à être associées à Israël, ce qui peut me porter préjudice. Pourtant, je brandis toujours fièrement le drapeau d'Israël, car je suis un Israélien et un Juif fier de l'être."