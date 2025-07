Vers un tournant ? L’Indonésie prête à accueillir des athlètes israéliens pour la première fois

Articles recommandés -

Deux ans après avoir interdit la participation d’Israéliens à la Coupe du monde U-20 de football, l’Indonésie semble infléchir sa position. Le pays, qui ne reconnaît pas officiellement l’État d’Israël, a récemment informé la Fédération israélienne de gymnastique qu’il autorisera la venue de ses athlètes aux prochains Championnats du monde de gymnastique artistique, prévus à Jakarta dans trois mois.

Ce revirement intervient dans un contexte géopolitique en pleine mutation. Deux semaines après la victoire militaire d’Israël contre l’Iran, des signes d’un possible rapprochement avec plusieurs États arabes — dont la Syrie et le Liban — émergent. Ce climat nouveau semble inciter certains pays musulmans à revoir leur position vis-à-vis d’Israël, y compris sur la scène sportive.

L’Indonésie avait subi des sanctions de la FIFA après son refus d’accueillir l’équipe israélienne lors du Mondial U-20, une décision qui avait conduit au transfert de la compétition en Argentine. Cette fois, le pays semble vouloir éviter une nouvelle controverse et afficher une ouverture prudente.

Parmi les sportifs israéliens pressentis pour participer figure Artem Dolgopyat, champion olympique à Tokyo et plusieurs fois médaillé mondial. Sa présence en Indonésie serait hautement symbolique, tout comme la possible diffusion de la "Hatikvah", l’hymne national israélien, sur le sol du plus grand pays musulman au monde.

Cette évolution témoigne peut-être d’un assouplissement progressif des lignes rouges diplomatiques dans le monde musulman, alors que le sport, une fois encore, s’impose comme vecteur discret mais puissant de rapprochement.