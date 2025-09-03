Vuelta 2025 : la onzième étape écourtée après une manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne à Bilbao

Articles recommandés -

La onzième étape de la Vuelta (tour d'Espagne), qui devait se conclure ce mercredi à Bilbao, a été brutalement écourtée à la suite d'une manifestation pro-palestinienne et anti-israélienne qui a perturbé la ligne d'arrivée. L'organisation de la course a pris la décision inédite de stopper l'étape trois kilomètres avant son terme, empêchant ainsi la désignation d'un vainqueur du jour.

« En raison d’incidents sur la ligne d’arrivée, nous avons décidé de prendre les temps à trois kilomètres avant l’arrivée », a annoncé le directeur de course sur Radio Vuelta. Les points pour le classement de la montagne et le sprint intermédiaire seront maintenus, mais aucun classement final d’étape ne sera établi.

La décision a été prise alors que le peloton entamait les vingt derniers kilomètres d’un parcours de 157,4 km, tracé intégralement dans la capitale basque. Au moment de l'annonce, les favoris du classement général, dont Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et le Britannique Tom Pidcock (Q36.5 Pro Cycling Team), s’étaient déjà détachés du groupe principal. Avant même le départ, le Syndicat international des coureurs professionnels (CPA) avait exprimé de vives inquiétudes sur la sécurité des participants, après plusieurs incidents au cours des dernières étapes. L’équipe Israel-Premier Tech avait particulièrement été la cible de ces actions militantes. Cette perturbation marque un coup dur pour l’organisation, qui doit désormais renforcer son dispositif de sécurité pour la suite de la compétition. La Vuelta, l’un des trois grands tours cyclistes avec le Tour de France et le Giro, se retrouve ainsi au cœur d’un conflit politique international qui dépasse largement le cadre sportif.