Biotechnologie: financement record pour une entreprise israélienne de viande de culture

"Future Meat a ouvert le premier site de production de viande de culture au monde" (PDG)

L’entreprise de biotechnologie israélienne Future Meat qui créé du poulet, de l’agneau et du bœuf à partir de cellules souches animales a récolté 347 millions de dollars (309 millions d’euros) au bout d’une seconde phase de levée de fonds, rapporte dimanche le Times of Israel.

Il s’agit du financement le plus élevé jamais atteint jusqu’à ce jour par une entreprise de produits de viande de culture.

Ce tour d’investissement a été "co-dirigé par ADM Ventures, la branche d’investissement de la multinationale Archer-Daniels-Midlands, basée à Chicago aux Etats-Unis, et un investisseur anonyme", a déclaré samedi au site d’information Bloomberg, le Prof. Yaakov Nahmias, fondateur et PDG de Future Meat.

L’entreprise de viande de culture Tyson Foods, le deuxième plus grand producteur et distributeur de viande de culture aux Etats-Unis et actuel investisseur de Future Meat, a également participé à cette deuxième phase de financement.

Le professeur Nahmias a annoncé que l’entreprise utilisera les fonds récoltés afin de construire un site de production aux Etats-Unis, avec l’intention d’y commercialiser leurs produits courant 2022, dès que les autorisations réglementaires seront obtenues.

C’est au cours de l’été 2021 que Future Meat a ouvert ce que l’entreprise appelle "le premier site de production de viande de culture au monde" à Rehovot, en Israël, usine dont la capacité de production s’élève à 500kg de viande de culture par jour.