Les entreprises israéliennes spécialisées dans les technologies climatiques attirent les investisseurs

Il s'agit d'une année record en matière d'investissements dans le secteur

Les entreprises israéliennes de technologie climatique ont attiré plus de 2,2 milliards de dollars d'investissements au cours de l'année 2021, soit 57 % de plus qu'en 2020, selon PLANETech, une communauté d'innovation israélienne à but non lucratif axée sur les technologies du changement climatique.

L'organisation a déclaré cette semaine que les entreprises israéliennes spécialisées dans les technologies climatiques concluaient une année record en matière d'investissements dans le secteur.

"À la fin de 2021, les investissements annuels dans les entreprises israéliennes de technologie climatique ont atteint 2,2 milliards de dollars, dépassant de 57 % le record de collecte de fonds de 1,4 milliard de dollars de l'année dernière", a déclaré mardi Uriel Klar, directeur de PLANETech.

Le terme "technologie climatique" est un terme qui englobe les technologies d'énergie propre, de transport, de traitement de l'eau, de fabrication de produits alimentaires, de réduction des déchets et d'amélioration de la chaîne d'approvisionnement.

Un rapport de PLANETech indique qu'Israël dispose d'un secteur de technologie climatique dynamique et en pleine croissance, mais que les sociétés dans ce domaine sont confrontées à de graves difficultés comme les obstacles au financement à risque.