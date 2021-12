Des entreprises israéliennes envoient une expérience de traitement du cancer dans l'espace

Le laboratoire, mis au point par SpacePharma, ne pèse qu'environ quatre kilogrammes

Un lanceur Falcon 9 de SpaceX destiné à la Station spatiale internationale a été lancé la semaine dernière avec un laboratoire intelligent mis au point par la société israélienne SpacePharma, et comprenant un traitement contre le cancer, a rapporté le site Calcalistech.

Le Doxil est le premier médicament nanotechnologique à recevoir l'approbation de la FDA.

L'objectif de l'expérience est de tester pour la première fois s'il y a un changement dans le médicament lui-même ou dans son action contre les cellules cancéreuses dans des conditions d'apesanteur.

Le Doxil est un médicament à base de liposomes à structure complexe qui a été mis au point pour traiter le cancer des ovaires, le myélome multiple (cancer de la moelle osseuse) et d'autres contre-indications.

La structure complexe et unique du médicament permet de tester si les conditions de non-gravité, telles qu'elles existent dans l'espace, affectent les propriétés physiques du médicament et son activité contre les cellules cancéreuses.

Étant donné que les propriétés physiques et chimiques du médicament et de la cellule cancéreuse peuvent varier dans des conditions de gravitation, les chercheurs souhaitent examiner si l'absorption des nanoparticules par les cellules cancéreuses changera et si la substance active contre les cellules cancéreuses et son taux de libération se modifieront.

Ces aspects peuvent indiquer une possibilité future d'améliorer l'efficacité du traitement du cancer dans des conditions de non-gravité.

Le développement du médicament Doxil a été dirigé par le professeur Yehezkel Bernholtz de l'Université hébraïque, qui a fondé Ayana Pharma en 2012 à Jérusalem. Il est reconnu comme un expert mondial dans le développement de médicaments nanotechnologiques.

