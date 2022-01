Huit mini satellites construits par des lycéens israéliens lancés dans l'espace

Huit équipes d'écoles secondaires de tout le pays ont participé à cet effort en collaboration

Huit mini satellites construits par des étudiants israéliens ont été lancés dans l'espace à bord d'une fusée Falcon 9 de SpaceX qui a décollé de Cap Canaveral en Floride.

Huit équipes d'écoles secondaires de tout le pays ont participé à cet effort en collaboration avec l'Agence spatiale israélienne et le ministère des Sciences et de la Technologie.

Les satellites effectueront diverses tâches et expériences et leur contrôle sera possible grâce à des stations de communication situées à plusieurs endroits en Israël. Au total, la fusée Falcon a été lancée avec 105 satellites de différents pays à son bord.

"C'est le résultat de plusieurs années d'efforts des lycéens qui ont commencé à travailler dessus il y a trois ou quatre ans", a affirmé l'ingénieur Ariel Gomez à i24NEWS.

"Ces satellites à basse altitude peuvent être contrôlés depuis la Terre et ces lycéens vont les diriger", a-t-il expliqué.

Les lycéens et les responsables de l'Agence spatiale israélienne se sont réunis à Herzliya jeudi pour assister au lancement en direct par vidéo depuis la Floride.

"J'ai été fascinée par ce programme incroyable", a déclaré la ministre des Sciences et de la Technologie, Orit Farkash-Hacohen, dans une allocution vidéo.

"Voir des groupes d'étudiants de tout Israël - de Nazareth à Givat Shmuel, juifs et arabes, du sud et du centre - montre à quel point la science et la technologie relient les gens", a-t-elle affirmé.