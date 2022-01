Le déclin mondial de la faune sauvage aurait pu être pire que prévu (étude israélienne)

"Des changements rapides dans la façon dont nous percevons nos relations avec la nature sont nécessaires"

Des chercheurs israéliens ont confirmé l'estimation contestée selon laquelle le nombre d'animaux sauvages a diminué de plus des deux tiers au cours des 50 dernières années, démontrant que l'extinction des espèces aurait pu être bien pire.

L'étude, publiée la semaine dernière dans la revue Nature, devrait inciter la population à reconsidérer la relation entre les êtres humains et la nature, ont déclaré les chercheurs de l'Université Ben Gourion du Néguev et de l'Université de Tel-Aviv.

"Plutôt que de nous décourager d'agir, nous estimons que notre travail doit être considéré comme un appel aux armes", a déclaré le co-auteur Shai Meiri de l'Université de Tel-Aviv.

"Des changements rapides et complets dans la façon dont nous percevons nos relations avec la nature sont nécessaires - et il nous incombe de nous assurer qu'ils se produisent avant qu'il ne soit trop tard", a-t-il ajouté.

Les chercheurs ont réexaminé les conclusions du rapport "Planète vivante 2020", compilé semestriellement au cours des 24 dernières années par le Fonds mondial pour la nature et la Zoological Society of London, qui a estimé qu'il y avait eu une baisse moyenne de 68% des vertébrés dans le monde entre 1970 et 2016.

Certains scientifiques avaient contesté ce chiffre, affirmant qu'il était faussé par quelques espèces qui avaient connu un déclin massif et "faisaient pencher la balance pour les 20.811 espèces surveillées dans le rapport Planète vivante", indique le communiqué.