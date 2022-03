Une employée juive de Google affirme que son activisme anti-israélien a entraîné le transfert de son poste au Brésil

Ariel Koren s'était opposée à un contrat concernant des centres de données avec le gouvernement israélien

Une employée juive de Google qui a tenté de faire pression sur la société pour qu'elle annule un contrat pour la construction de centres de données sur le "cloud" avec le gouvernement israélien, a affirmé que son employeur a exercé des représailles en demandant son transfert au Brésil.

Ariel Koren a déclaré au Los Angeles Times qu'après avoir critiqué et fait pression sur d'autres employés contre le projet Nimbus, un contrat d'une valeur de 1,2 milliard de dollars que Google et Amazon Web Services ont conclu conjointement avec Israël, Google a répondu en délocalisant son rôle du siège de la société à Mountain View, en Californie, vers son bureau de Sao Paulo, au Brésil.

En octobre, Mme Koren avait été l'un des deux employés juifs de Google à prendre la tête d'une pétition des employés contre le projet Nimbus.

Les opposants au contrat estimaient que le projet, qui transférera les données du gouvernement israélien vers des centres de stockage en "cloud" sur plusieurs années, "permet de poursuivre la surveillance et la collecte illégale de données sur les Palestiniens, et facilite l'expansion des colonies illégales d'Israël sur les terres palestiniennes."

Un mois plus tard, Koren a indiqué avoir été informée qu'elle serait relocalisée à Sao Paulo, et qu'elle avait 17 jours ouvrables pour s'engager à déménager.

"Il est clair que l'ordre de relocalisation était un acte de représailles", a déclaré Ariel Koren au site d'informations JTA.

"Notre pétition demandant à Google et Amazon de mettre fin au projet Nimbus compte plus de 1.000 signatures de travailleurs, mais je n'étais qu'un des deux employés de Google à s'exprimer publiquement", a-t-elle ajouté.

L'employée a déposé des plaintes auprès du service des ressources humaines de Google et du National Labor Relations Board, mais le géant de la high tech a déclaré au Los Angeles Times avoir enquêté sur cette affaire et n'avoir trouvé aucune preuve de représailles.

Ariel Koren, qui a cofondé un collectif de travailleurs appelé Jewish Diaspora in Tech et qui a été active dans des cercles juifs progressistes et antisionistes, a lié son activisme contre le projet Nimbus à ses origines juives.