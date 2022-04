Amazon investit dans la start-up israélienne de robotique BionicHIVE

Le robot est capable de trier, sélectionner et ranger les colis

BionicHIVE, une entreprise israélienne spécialisée dans la technologie robotique de la chaîne d'approvisionnement, a reçu un financement d'un montant non divulgué du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon, a annoncé jeudi le géant du commerce en ligne.

BionicHIVE a développé le robot SqUID, qui est capable de trier, sélectionner et ranger les colis.

https://twitter.com/i/web/status/1349411257162625024 ... Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

"L'objectif du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon est de soutenir les technologies émergentes par le biais d'investissements directs, conçus pour stimuler l'invention et résoudre les défis les plus difficiles du monde à travers les opérations de traitement des clients, la logistique et les solutions de chaîne d'approvisionnement", a expliqué Katherine Chen, responsable du Fonds d'innovation industrielle d'Amazon.

"Amazon a reconnu BionicHIVE pour sa solution différenciée capable d'optimiser la sécurité autour de tâches répétées, à n'importe quelle hauteur, sur le lieu de travail de la chaîne d'approvisionnement, et c'est le genre de technologie qui tire l'innovation vers l'avant", a-t-elle affirmé.

"Grâce au financement et au soutien d'Amazon, nous développons notre équipe et nos opérations, établissant une empreinte américaine pour élargir notre base de clients et échelonner le go-to-market, ainsi que pour augmenter la Recherche et le Développement", a souligné Ilan Reingold, PDG de BionicHIVE.

"Nous n'aurions pas pu demander une meilleure entreprise dont l'investissement est une validation de l'approche et des capacités uniques de notre plateforme et dont les conseils sont inestimables", a-t-il ajouté.