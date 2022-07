Le Japon choisit une technologie israélienne pour numériser ses routes

Les capteurs LiDAR d'InnovizOne seront installés sur les véhicules de livraison de la poste japonaise

Japan Post, une entreprise privée sous la juridiction du ministère japonais des Affaires intérieures et des Communications qui offre des services postaux et logistiques ainsi que des services bancaires et d'assurance, vise à mettre en place une base de données de cartes numériques en utilisant la technologie de la startup israélienne de logiciels de vision Innoviz, a rapporté le quotidien Israel Hayom.

Les postes japonaises espèrent obtenir une base de données numérique comprenant les routes cartographiées qui pourra ouvrir la voie à des services urbains intelligents comme la conduite autonome et les livraisons sans personnel.

Mercredi, lors de la conférence SmartCityX de Scrum Ventures à San Francisco, Japan Post a annoncé qu'elle prévoyait d'installer des capteurs LiDAR InnovizOne sur ses voitures de livraison postale. Les véhicules de livraison équipés d'InnovizOne recueilleront des informations sur l'évolution des routes et des bâtiments le long des itinéraires de livraison.

Les véhicules de livraison routiers autonomes sont une priorité à court terme pour les villes qui recherchent de plus en plus des moyens efficaces de déplacer les personnes et les marchandises. Le marché japonais des technologies pour les villes intelligentes devrait passer de près de 45 milliards de dollars en 2021 à plus de 93 milliards de dollars en 2027.

"Les villes évoluent et ressortent plus fortes que jamais de la pandémie", a déclaré Michael Proman, directeur général de Scrum Ventures et de SmartCityX. "Les collaborations entre nos partenaires japonais et les startups participantes transcendent plusieurs catégories de villes intelligentes et représentent certaines des solutions les plus réfléchies et innovantes déployées dans le monde. Nous sommes ravis de contribuer à faire avancer ces efforts", a-t-il affirmé.

"Nous apprécions grandement une approche aussi innovante et pleine de possibilités pour résoudre les problèmes locaux à travers le pays en utilisant la solution d'Innoviz", a déclaré le directeur général de Japan Post, Yoshihiro Gomi. "Nous espérons que la combinaison de nos actifs et du capteur LiDAR InnovizOne conduira à la création d'une nouvelle activité", a-t-il ajouté.

"Notre collaboration innovante avec Japan Post met en évidence la polyvalence du LiDAR Innoviz et c'est un autre exemple de nouvelles façons d'utiliser le LiDAR dans les villes intelligentes", a déclaré le responsable de la filiale en Asie chez Innoviz Technologies, David Oberman.

"Nous sommes reconnaissants des ressources et du soutien de Scrum Ventures pour accélérer le déploiement de nos capteurs LiDAR InnovizOne pour construire des cartes numériques et apporter de la valeur aux habitants japonais", a-t-il conclu.