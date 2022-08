Une délégation israélienne a visité des start-ups en Indonésie

Israël et l'Indonésie n'ont pas de relations diplomatiques officielles

Une délégation israélienne de professionnels de la technologie, d'investisseurs et de responsables commerciaux est récemment rentrée d'un voyage en Indonésie, le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde, afin de favoriser les relations par le biais d'entreprises technologiques, d'initiatives à impact social et d'investissements.

Le voyage a été organisé par l'Israel-Asia Center, une organisation à but non lucratif fondée en 2009 et basée à Jérusalem, qui rassemble de jeunes dirigeants et entrepreneurs d'Israël et de toute l'Asie désireux de construire un avenir commun.

La visite a eu lieu près de deux ans après le lancement par l'Israel-Asia Center du programme Israel-Indonesia Futures, une initiative en ligne grâce à laquelle de jeunes leaders israéliens et indonésiens apprennent à connaître leurs cultures et leurs économies respectives et relèvent des défis communs dans des secteurs tels que la santé, la sécurité alimentaire et l'éducation.

Une centaine d'Israéliens et d'Indonésiens prennent part à ce programme annuel, notamment des conférenciers, des conseillers et des partenaires du programme tels que Start-Up Nation Central.

"Il existe encore un 'énorme potentiel inexploité' de coopération entre Israéliens et Indonésiens dans des domaines tels que la fintech, la cybersécurité, l'intelligence artificielle, la mobilité, les technologies agricoles (agritech) et les technologies de l'eau", a déclaré la fondatrice et directrice exécutive du Centre Israël-Asie, Rebecca Zeffert.

Israël et l'Indonésie n'ont pas de relations diplomatiques officielles.