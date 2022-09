"Les start-up israéliennes sont très impressionnantes" (Maurice Lévy, ancien patron de Publicis)

"Il y a des possibilités de traiter les problèmes que le monde est en train d'affronter grâce à ces start-up"

Maurice Lévy, l’ancien patron du groupe Publicis, désormais président du conseil de surveillance de ce géant de la communication, était ce mardi soir l'invité d'i24NEWS Business Club.

La légende de la pub est revenu sur l'événement VivaTech, le salon parisien des start-up et de la tech, qui a accueilli plus de 91.000 participants pour sa sixième édition en juin dernier, et qui a accueilli de nombreuses entreprises israéliennes.

M. Levy explique que dès la première édition, les start-up israéliennes étaient de plus en plus nombreuses d'année en année dans le domaine spatial mais également dans le domaine de l'intelligence artificielle.

"Ce sont des start up très impressionnantes. J'ai vu tout ce que ces entrepreneurs sont capables de faire dans le domaine des opérations à impact que ce soit pour lutter contre le changement politique, réussir l' irrigation en période de sécheresse dans les endroits désertiques. Il y a des possibilités de traiter les problèmes que le monde est en train d'affronter grâce à l'ingéniosité de ces start-up et les Israéliens sont extrêmement intéressants dans ces domaines", a affirmé Maurice Lévy à i24NEWS.

L'Escalator: la fierté de Maurice Levy

En 2021, celui qui a passé 30 ans à la présidence du directoire de Publicis a lancé L’Escalator, un incubateur dont le but est de "tendre la main" à tout ceux qui "n’ont ni les moyens, ni les relations pour entreprendre".

"Ce n'est pas un incubateur comme les autres, c'est un incubateur qui permet d'aider les personnes défavorisées mais qui ont l'envie, la volonté et les idées. On les accueille au travers d'un jury et des experts accompagnent les personnes dans toutes leurs démarches (marketing, communication)", a-t-il expliqué.

"Vers la mi-septembre, nous allons célébrer toutes ces start-up au cours d'un évènement au sein de l'Escalator à Levallois-Perret. Nous allons également poursuivre avec un nouvel appel pour les candidatures pour que nous puissions encore accueillir de nouvelles start-up l'an prochain", a conclu le publicitaire.