Apple sort l'iPhone 14 à 800 dollars et l'iPhone Pro Max à 1.100 dollars

De janvier à juin 2022, le groupe américain a vendu 106 millions de smartphones

Apple a présenté mercredi de nouveaux smartphones, à des prix similaires aux deux précédentes gammes d'iPhone, malgré l'inflation galopante et les pénuries de composants, et de nouvelles montres plus chères.

Le géant des technologies n'a pas dévoilé de changement fondamentaux pour ses combinés, si ce n'est la disparition du compartiment pour la carte sim, remplacé par sa version numérique.

La nouvelle série de téléphones comprend quatre modèles, de l'iPhone 14, qui sera commercialisé à partir de 800 dollars, à l'iPhone 14 Pro Max, à partir de 1.100 dollars.

Le groupe continue sa stratégie de croissance de son immense base d'utilisateurs grâce à des produits réputés parmi les plus fiables et intuitifs du marché, et une galaxie d'accessoires et de services qui incitent les consommateurs à rester dans l'univers de la marque.

"Les appareils interagissent entre eux comme par magie et cela crée un écosystème très collant, qui garde les utilisateurs en son sein", a indiqué l'analyste Carolina Milanesi, de Creative Strategies.

Le sud-coréen "Samsung essaie d'en faire autant. Ils ont fait des progrès mais ne sont pas encore au même niveau", ajoute-t-elle.

De janvier à juin 2022, le groupe américain a vendu 106 millions de smartphones, qui représentent 18% du gâteau mondial, soit 8% de plus sur un an, d'après Canalys.

Sur ce semestre, Apple s'est arrogé 66% du marché des smartphones valant plus de 600 dollars.