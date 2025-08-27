Elbit lance sa caméra spatiale JUPITER, "l'une des plus avancées au monde"

Articles recommandés -

La société israélienne Elbit Systems a lancé mardi avec succès sa nouvelle caméra spatiale JUPITER, marquant une étape majeure dans l'observation terrestre depuis l'espace.

Le système a été déployé à bord du satellite NAOS (National Advanced Optical System) grâce à une fusée Falcon 9 de SpaceX depuis la base de Vandenberg en Californie. Ce satellite de 800 kg, construit par OHB Italia, est destiné à fournir des images haute résolution aux organisations gouvernementales et militaires.

Développée par la division Intelligence & EW d'Elbit, JUPITER se distingue par son ouverture optique exceptionnellement large et sa conception allégée. La caméra intègre des capacités d'imagerie panchromatique et multispectrale haute résolution, permettant la création simultanée d'images dans différents modes.

Selon Elbit, ce système représente "l'une des technologies d'observation optique spatiale les plus avancées au monde". Les données produites sont conçues pour s'intégrer parfaitement aux systèmes satellitaires et stations terrestres, compatibles avec les moteurs de traitement d'image avancés et l'intelligence artificielle.

Cette technologie soutiendra diverses missions : opérations militaires, surveillance environnementale et recherche scientifique.