Elbit Systems décroche un contrat de 120 millions de dollars à l'étranger pour son drone Hermes 900

Le groupe israélien de défense Elbit Systems a annoncé lundi avoir remporté un contrat d’une valeur d’environ 120 millions de dollars pour fournir son drone Hermes 900 à un "client international". L’appareil sera utilisé pour des missions de surveillance maritime de longue portée.

Le Hermes 900, drone de type MALE (altitude moyenne, longue endurance), est le plus grand modèle de la gamme Elbit. Conçu pour des opérations polyvalentes, il peut remplir des missions de domination aérienne, de renseignement, de surveillance et d’acquisition de cibles, aussi bien sur terre qu’en mer. Depuis son entrée en fonction en 2011, il a déjà été adopté par plus de vingt pays à travers le monde.

Ce nouveau contrat illustre la forte demande mondiale pour les systèmes aériens sans pilote performants d’Elbit Systems et confirme la place de l’entreprise comme acteur majeur dans ce secteur de pointe.

"Nous sommes fiers d’avoir été choisis une nouvelle fois pour fournir notre système Hermes 900 à un client international de confiance", a déclaré Yoram Shmuely, directeur général de la division aérospatiale d’Elbit Systems. "Ce contrat reflète la confiance que nous accordent nos clients et notre engagement à leur garantir une supériorité opérationnelle. La demande continue pour le Hermes 900 souligne notre avance technologique et notre expérience opérationnelle dans des missions complexes et variées."

Elbit Systems, dont le siège est situé à Haïfa, est l’un des leaders mondiaux dans le domaine des drones et des technologies de défense, avec une présence commerciale dans de nombreux pays.