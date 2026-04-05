Guerre contre l’Iran : une plateforme suit en temps réel les tirs de missiles

Suivre en temps réel les tirs de missiles iraniens est désormais possible grâce à une plateforme innovante fondée sur l’intelligence artificielle et les sources ouvertes. Le site Iran War Monitor propose une cartographie dynamique du conflit, offrant une lecture visuelle et actualisée de la situation sécuritaire au Moyen-Orient.

Conçu comme un projet indépendant par le développeur Gal Diskin, cet outil s’appuie sur une architecture OSINT (Open Source Intelligence) capable d’agréger et d’analyser des données issues de plus de 17 types de sources ouvertes. Parmi elles figurent les réseaux sociaux, les flux d’information en continu, les images satellites, ainsi que les données de trafic aérien et maritime.

La plateforme couvre un espace régional élargi, incluant 12 pays, dont Israël, l’Iran, le Yémen, le Liban, l’Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Elle permet notamment de suivre les trajectoires de missiles balistiques, les mouvements militaires et les niveaux de menace, avec des mises à jour toutes les cinq minutes. Une fonction dite de « machine à remonter le temps » permet également de reconstituer les événements passés pour mieux comprendre la dynamique du conflit.

Le traitement de l’information repose sur un système avancé de filtrage et d’évaluation de la fiabilité. Les données sont nettoyées, croisées et enrichies via des modèles de langage capables de traduire en temps réel des contenus en arabe, en persan et en hébreu, tout en classant les événements selon leur degré de crédibilité.

Par ailleurs, la plateforme intègre des capteurs physiques, tels que des systèmes sismiques pour détecter les explosions ou des satellites pour identifier des anomalies thermiques. Elle exploite également des indicateurs plus atypiques, comme les marchés prédictifs, afin d’anticiper les évolutions possibles du conflit.

Accessible gratuitement, Iran War Monitor se veut un outil d’information et d’analyse pour les chercheurs, journalistes et le grand public. Ses concepteurs rappellent toutefois qu’il ne remplace en aucun cas les systèmes d’alerte officiels, mais offre une lecture complémentaire, plus large et instantanée, d’un conflit en constante évolution.