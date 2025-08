Israël : le secteur de la high-tech au point mort, la cybersécurité en progression

Articles recommandés -

Alors que le secteur high-tech israélien traverse une période de stagnation, la cybersécurité tire son épingle du jeu avec une croissance de 9% ces deux dernières années, selon un rapport publié mercredi par l'institut RISE Israel et IVC.

Cette progression intervient dans un contexte où le reste de l'écosystème technologique connaît un gel, voire un recul, après une croissance rapide entre 2014 et 2022. La stagnation se manifeste principalement dans les volumes d'emploi et le nombre de postes disponibles.

Métiers business en forte baisse

Les postes les plus touchés sont les fonctions business (marketing, ventes, service client) qui enregistrent les plus fortes diminutions. Les rôles de QA (assurance qualité), produit et ressources humaines subissent également des réductions significatives. Cette dernière tendance pourrait, selon les auteurs du rapport, signaler une intention de réduire davantage les recrutements à l'avenir.

Déséquilibre de genre persistant

L'analyse révèle des disparités préoccupantes : 40% des femmes quittent la high-tech contre seulement 38% qui la rejoignent. Plus révélateur encore, seules 15% des nouvelles entreprises comptent des femmes parmi leurs équipes fondatrices.

Fin de l'ère des formations accélérées

Le rapport marque également la fin d'une époque : celle des cours accélérés pour intégrer la tech. Le nombre d'employés sans diplôme universitaire dans le secteur a chuté de 5,4%. Parallèlement, on observe un boom des formations académiques spécialisées.

Entre 2020 et 2024, le nombre de diplômés en informatique dans les universités a pratiquement doublé. Paradoxalement, leurs chances d'être recrutés dans la tech diminuent, illustrant un décalage croissant entre l'offre et la demande.

Secteurs en difficulté

La baisse des recrutements frappe particulièrement les diplômés en informatique, ingénierie, agriculture et pharmacie, reflétant un recul des secteurs agritech et biotech notamment.

Cette transformation du paysage technologique israélien révèle une maturation du secteur, où les recrutements deviennent plus sélectifs après des années d'expansion effrénée. Seule la cybersécurité, secteur stratégique pour Israël, maintient sa dynamique de croissance dans ce contexte économique tendu.

La question se pose désormais de savoir si cette stagnation est temporaire ou si elle marque une nouvelle phase de développement plus mesurée pour l'un des piliers de l'économie.