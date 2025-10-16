L’industrie aéronautique israélienne et L3Harris s’allient pour développer un avion d’attaque léger

L’Industrie aéronautique israélienne (IAI) et le géant américain de la défense L3Harris Technologies ont annoncé jeudi la signature d’un protocole d’accord pour le développement conjoint d’un nouvel avion d’attaque léger, baptisé Sky Warden Blue. Ce modèle reposera sur la plateforme Sky Warden de L3Harris, déjà utilisée dans plusieurs programmes militaires aux États-Unis.

Dans le cadre de ce partenariat stratégique, un groupe de travail commun sera créé afin de concevoir et produire une version spécifiquement adaptée aux besoins israéliens. Le Sky Warden Blue intégrera un ordinateur de mission avancé à architecture ouverte conçu par IAI, incluant des logiciels et des capacités développés localement.

L’industrie aéronautique israélienne assurera la fourniture et l’intégration de systèmes de mission et d’équipements israéliens dans l’appareil, ainsi que la conduite des essais en vol, la certification de navigabilité et la validation opérationnelle auprès du ministère de la Défense et de l’armée de l’air israélienne.

Boaz Levy, PDG d’IAI, a salué une "coopération stratégique majeure" avec un partenaire de longue date. "Notre expertise dans l’intégration de systèmes de mission, combinée à la plateforme éprouvée Sky Warden de L3Harris, nous permettra de proposer une solution parfaitement adaptée aux besoins évolutifs du ministère de la Défense et de l’armée de l’air israélienne", a-t-il déclaré.

De son côté, Jason Lambert, président de la division Integrated Mission Systems de L3Harris, a souligné que ce partenariat offrirait "une réponse opérationnelle précise aux besoins spécifiques d’Israël", grâce à une plateforme "dotée d’une grande autonomie, d’une capacité d’emport élevée et de performances avancées pour les missions de renseignement et d’appui tactique".

Le Sky Warden de L3Harris, version commerciale de l’OA-1K Skyraider II, équipe déjà le Commandement des opérations spéciales américaines dans le cadre du programme Armed Overwatch.

L3Harris est l’un des leaders mondiaux de la défense et des technologies aérospatiales. La société développe des solutions intégrées couvrant les domaines spatial, aérien, terrestre, maritime et cyber, au service de la sécurité nationale de nombreux pays.

Acteur majeur du secteur aéronautique depuis plus de 70 ans, IAI conçoit et produit des systèmes avancés pour les domaines terrestre, naval, aérien et spatial. L’entreprise israélienne est notamment spécialisée dans la maintenance et la conversion d’avions civils, les jets d’affaires et les structures aéronautiques. Parmi ses clients figurent de grands noms de l’aviation mondiale tels qu’Amazon, DHL, FedEx, Boeing, Lockheed Martin et Gulfstream.