L’université de Tel Aviv et Google lancent un programme dédié à la recherche en intelligence artificielle

L’université de Tel Aviv et Google Israël renforcent leur partenariat académique avec le lancement d’un nouveau programme de trois ans consacré à la recherche en intelligence artificielle et en data science (science des données). Cette initiative, annoncée lors d’un événement organisé sur le campus de l'université, bénéficie d’un financement d’un million de dollars accordé par Google.org, la branche philanthropique du géant technologique.

Piloté par le Center for AI & Data Science de l’université, dirigé par le professeur Yishay Mansour, ce programme vise à faire progresser la recherche fondamentale dans des domaines clés de l’IA. Les travaux porteront notamment sur les modèles de langage, la protection de la vie privée, l’efficacité algorithmique et les bases théoriques expliquant les performances spectaculaires des systèmes d’IA contemporains.

Le lancement officiel s’est déroulé en présence de plusieurs figures de premier plan, dont le président de l’université de Tel Aviv, le professeur Ariel Porat, le vice-président de Google et responsable de Google Research, le professeur Yossi Matias, ainsi que la doyenne de la faculté des sciences exactes, la professeure Tova Milo. Le partenariat prévoit l’attribution de bourses de recherche et de bourses d’études pour des étudiants et doctorants engagés dans ces domaines stratégiques.

Au-delà de la recherche, le programme accorde une place importante à l’éducation et à l’inclusion. Il comprend la création d’un cursus d’excellence pour les étudiants diplômés en intelligence artificielle, ainsi que le programme "BITS of AI", destiné à initier des adolescents issus des périphéries sociales et géographiques d’Israël aux technologies de l’IA, en collaboration avec l’université de la jeunesse de l'université de Tel Aviv.

Pour Ariel Porat, ce projet s’inscrit dans la continuité d’une coopération entamée il y a cinq ans entre l’université et Google, initialement axée sur des projets interdisciplinaires reliant l’IA aux sciences de la vie, aux sciences humaines et aux sciences sociales. Il souligne également l’importance de soutenir les étudiants issus de milieux moins favorisés, afin de réduire les inégalités d’accès à l’excellence académique.

Du côté de Google, Yossi Matias insiste sur la valeur de la collaboration entre recherche académique et innovation technologique, estimant que le dialogue entre disciplines est un moteur essentiel des avancées scientifiques. Avinatan Hassidim, vice-président de Google et responsable de la recherche pour Israël, l’Afrique et l’Australie, souligne quant à lui la volonté de contribuer à l’écosystème local et de former la prochaine génération de chercheurs et de développeurs.

Ce nouveau programme prolonge des initiatives antérieures menées conjointement par l'université de Tel Aviv et Google dans des domaines tels que la durabilité, la santé et l’éducation, tout en s’appuyant sur des actions en faveur de la diversité, notamment le programme ExactShe, dédié au soutien des femmes dans la recherche scientifique.