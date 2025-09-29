La start-up israélienne AIR veut lancer une voiture volante aux États-Unis dès 2026

La start-up israélienne AIR, basée à Pardès Hanna-Karkour, espère lancer aux États-Unis d’ici 2026, AIR ONE, un aéronef électrique deux places à décollage et atterrissage vertical (eVTOL) destiné au grand public.

Contrairement aux avions traditionnels ou aux drones pilotés, souvent réservés à des usages spécifiques, AIR veut démocratiser le vol individuel. Son appareil est pensé pour l’usage quotidien : il peut décoller de n’importe quelle surface plane, transporter deux adultes avec un léger bagage, et se ranger dans une place de parking classique grâce à des ailes repliables.

Pour son PDG, Rani Plaut, la clé réside dans la simplicité de l’électrique : "Le moteur est plus petit, plus facile à contrôler par logiciel, et presque sans pollution", confie-t-il à The Media Line. Le dirigeant compare même l’AIR ONE à la révolution Tesla dans l’automobile, avec moins de pièces mécaniques et un entretien allégé.

La sécurité reste un enjeu central. L’appareil dispose de huit moteurs et quatre batteries, chacune alimentant deux moteurs situés de part et d’autre. Le système permet de continuer à voler même en cas de défaillance partielle, tandis qu’un parachute intégré peut être déployé en ultime recours. "L’aéronef peut perdre un moteur, un contrôleur de vol ou même une batterie et rester en l’air", souligne Plaut.

AIR entend aussi se distinguer de concurrents qui proposent des drones légers pilotés sans certification. L’entreprise, au contraire, vise une homologation complète afin de créer un véritable écosystème autour de la voiture volante, comparable à celui de l’automobile. "Aujourd’hui, tout le monde conduit, du jeune adulte à la personne âgée. Pourquoi ne pas imaginer la même chose avec un aéronef simple d’utilisation ?" avance Plaut.

L’appareil, d’environ 1,2 tonne pour une charge utile de 250 kilos, pourrait également trouver des débouchés militaires. Une version autonome est en développement, destinée au transport de matériel entre bases à moindre coût et sans mettre de vies en danger. AIR collabore déjà avec le ministère israélien de la Défense et d’autres pays sur ce projet.