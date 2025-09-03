Lancement d'"Ofek 19" : "nous gardons un œil sur nos ennemis", avertit Israël Katz

Articles recommandés -

Le ministère israélien de la Défense a annoncé mercredi que le satellite d'observation militaire "Ofek 19", lancé mardi soir à 22h30 depuis la base de Palmachim, a rejoint avec succès son orbite et a commencé à transmettre des données. Ce nouveau satellite de reconnaissance succède à "Ofek-13", mis en orbite en mars 2023, poursuivant ainsi les efforts d'Israël pour maintenir ses capacités d'observation spatiale de pointe.

Un système de surveillance avancé

"Ofek 19" est équipé d'un système radar d'aperture synthétique (SAR) de fabrication israélienne, capable de fonctionner par tous les temps et à toute heure du jour ou de la nuit. Le satellite doit encore subir une série de tests avant d'être pleinement opérationnel dans les prochaines semaines, avec la transmission des premières images prévue d'ici trois semaines environ.

Une fois les vérifications achevées, l'unité 9900 - l'unité de renseignement géographique et visuel de l'état-major des renseignements de Tsahal - prendra en charge l'exploitation du satellite. Cette unité spécialisée coordonnera l'utilisation d'"Ofek 19" aux côtés des autres satellites de la série, dont le premier fut lancé en 1988.

Un message stratégique clair

Le ministre de la Défense Israël Katz a souligné l'importance stratégique de ce lancement sur les réseaux sociaux, déclarant que ce succès constitue "un exploit de niveau mondial" et "un message d'avertissement à tous nos ennemis : nous gardons un œil sur vous à tout moment et en toute circonstance".

La cérémonie de lancement a rassemblé le président Isaac Herzog, le ministre de la Défense et de hauts responsables sécuritaires. Le directeur général du ministère de la Défense, le général Amir Baram, a souligné l'importance croissante de l'espace dans la guerre moderne, particulièrement mise en évidence lors de l'opération "Glaives de fer" et notamment durant l'opération "Réveil du Lion" contre l'Iran.

Ambitions spatiales futures

Les responsables militaires ont confirmé que les succès des récentes opérations en Iran n'auraient pas été possibles sans les capacités satellitaires permettant une surveillance continue depuis l'espace. Dans cette perspective, Israël prévoit d'investir plusieurs milliards de shekels au cours de la prochaine décennie pour développer une constellation de satellites permettant un suivi simultané et permanent de tous les points stratégiques du Moyen-Orient.

Le lancement non annoncé du satellite a provoqué une certaine panique dans plusieurs régions du pays, certains civils ayant cru qu'il s'agissait d'un tir de missile sans alerte préalable appropriée.