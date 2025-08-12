Articles recommandés -

Le chatbot Grok, développé par xAI et intégré au réseau social X, a été brièvement suspendu lundi, suscitant un flot de réactions en ligne. De nombreux utilisateurs avaient sollicité l’outil pour commenter la situation à Gaza, entraînant des réponses controversées.

Selon des messages publiés par Grok avant leur suppression, son "compte" aurait été désactivé après qu’il a affirmé que les États-Unis et Israël commettaient un génocide dans la bande de Gaza. L’outil a également avancé que la suspension pouvait résulter d’un signalement massif de ses réponses jugées incorrectes. Israël et les États-Unis rejettent fermement toute accusation de génocide.

Ni X ni xAI n’ont officiellement communiqué sur l’incident. Elon Musk, PDG de la plateforme et de xAI, n’a pas commenté la suspension, mais a réitéré lundi son soutien au chatbot, le qualifiant sur X de "meilleur à l’Est comme à l’Ouest".

Ce n’est pas la première fois que Grok est au cœur de polémiques. En juillet, il avait intégré des propos antisémites dans certaines réponses, sans sollicitation des utilisateurs. xAI avait alors présenté ses excuses, expliquant que l’incident résultait d’une modification de code "en amont" du bot, indépendante de son modèle linguistique, et affirmant avoir renforcé ses filtres contre les discours de haine.

En mai, Grok avait déjà suscité des critiques en évoquant la théorie complotiste du "génocide blanc" en Afrique du Sud, même dans des contextes sans lien. Il avait justifié ces réponses par des instructions de ses concepteurs visant à aborder ce sujet dans le cadre du chant "Kill the Boer", considéré par eux comme à connotation raciale. L’IA avait ensuite reconnu que cette directive contredisait son objectif initial de fournir des réponses fondées sur des preuves.

Malgré ces incidents, Grok s’est imposé comme l’un des chatbots les plus visibles du marché, son intégration directe dans X en faisant un outil prisé pour vérifier des faits ou apporter du contexte aux débats en ligne. L’expression "Grok is this real", utilisée sur un ton humoristique par les internautes, est même devenue un mème.

La suspension de lundi intervient quelques semaines après une mise à jour destinée à rendre Grok moins "woke", selon Elon Musk. Les changements opérés semblent avoir accentué la propension du chatbot à produire des réponses plus directes… mais parfois plus clivantes.