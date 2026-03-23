Le PDG de Nvidia déclare être "à 100 % avec Israël"

Dans un environnement technologique généralement prudent sur les questions politiques, une prise de position tranche avec la réserve habituelle. Le PDG de Nvidia, Jensen Huang, a affirmé sans ambiguïté son soutien à Israël, déclarant dans un podcast qu’il était "à 100 % avec Israël".

Au-delà des mots, le dirigeant insiste sur un engagement concret de l’entreprise envers ses employés israéliens. Nvidia a notamment accompagné la famille d’un salarié, libéré après avoir été retenu en captivité par des terroristes du Hamas, et l’a accueilli avec sa compagne sur son campus, illustrant un soutien qui se veut à la fois humain et opérationnel.

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Cette position s’inscrit dans une stratégie de long terme. Acteur majeur de l’intelligence artificielle, Nvidia prévoit de renforcer encore sa présence en Israël, avec un projet de campus pouvant accueillir jusqu’à 10 000 employés. L’entreprise, implantée dans le pays depuis plusieurs années, a notamment consolidé ses activités après le rachat de Mellanox en 2019.

Pour Jensen Huang, Israël ne constitue pas seulement un marché, mais un pilier du développement futur du groupe. Dans un contexte de guerre, ce type de prise de position publique revêt une portée particulière, soulignant l’implication croissante de certaines grandes entreprises technologiques dans des enjeux géopolitiques.