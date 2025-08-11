Le satellite israélien Dror-1 atteint avec succès son orbite géostationnaire

Articles recommandés -

Un mois après son lancement, le satellite de communication national israélien Dror-1 a rejoint avec succès son orbite définitive, située à environ 36 000 kilomètres de la Terre. L'annonce a été faite lundi par Israel Aerospace Industries (IAI), marquant une étape cruciale pour l'autonomie spatiale d'Israël.

Le satellite a confirmé son bon fonctionnement en transmettant ses premières images depuis l'espace, attestant du déploiement correct de ses panneaux solaires et de ses antennes de communication. Ces clichés révèlent également la mise en marche réussie du moteur principal, élément clé pour l'insertion orbitale du dispositif.

"Ces premières images ne témoignent pas seulement du bon état du satellite et de son insertion réussie en orbite, mais symbolisent aussi une étape significative supplémentaire dans le parcours israélien vers l'indépendance spatiale", s'est félicité Boaz Levy, directeur général d'IAI.

Le parcours de Dror-1 vers sa destination finale s'est révélé complexe. Lancé le 13 juillet depuis Cap Canaveral en Floride par une fusée Falcon 9 de SpaceX, le satellite a d'abord fourni des données initiales confirmant son état de santé après la séparation. Les équipes d'ingénieurs d'IAI ont ensuite supervisé une série de manœuvres délicates depuis leur centre de contrôle, permettant au satellite d'atteindre progressivement l'altitude et l'orbite requises.

https://x.com/i/web/status/1954822055079133247 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Dror-1 représente un concentré de technologies avancées développées entièrement en Israël. Conçu comme l'un des satellites de communication les plus sophistiqués au monde, il intègre des capacités innovantes destinées à répondre aux besoins de télécommunications d'Israël pour les années à venir.

Sa conception 100% israélienne lui confère une flexibilité de communication unique, permettant d'adapter ses services tout au long de sa mission opérationnelle. Cette autonomie technologique revêt une importance stratégique particulière pour un pays dont les besoins de communication sécurisée sont cruciaux.

L'insertion réussie de Dror-1 sur son orbite géostationnaire constitue un nouveau jalon dans l'ambitieux programme spatial israélien. Elle démontre la capacité du pays à développer et déployer des satellites de haute technologie, renforçant son indépendance dans le domaine critique des télécommunications spatiales.

Le satellite entame désormais sa mission opérationnelle, après avoir franchi avec succès toutes les étapes techniques de son déploiement spatial.