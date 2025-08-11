Le service internet par satellite StarLink d’Elon Musk, actif en Israël, mais exclut la Judée-Samarie et Gaza

Articles recommandés -

Le service internet par satellite StarLink, propriété d’Elon Musk, est désormais opérationnel en Israël, mais il ne couvre toujours pas les territoires de Judée, Samarie, Vallée du Jourdain et Gaza.

Lancé il y a un an et demi dans la région, StarLink repose sur un réseau de centaines de milliers de petits satellites en orbite basse, offrant une connexion internet rapide même dans les zones mal desservies par les infrastructures classiques. Contrairement aux fournisseurs traditionnels qui s’appuient sur des câbles souterrains ou des antennes relais, StarLink propose une antenne par satellite connectée directement à ce réseau mondial.

Cependant, la couverture affichée par StarLink se limite aux frontières d’Israël telles qu’elles étaient avant la guerre des Six Jours en 1967, excluant ainsi les zones de Judée, Samarie, Vallée du Jourdain et la bande de Gaza. Malgré l’autorisation officielle obtenue début 2024 pour opérer en Israël, le lancement public du service a été retardé, et la carte de couverture ne montre toujours pas ces régions. Seules quelques antennes essentielles, notamment dans un hôpital de Gaza, bénéficient actuellement du service.

Cette situation est d’autant plus problématique que de nombreux habitants des implantations et communautés rurales en Judée-Samarie dépendent majoritairement des connexions cellulaires, souvent instables, alors que le reste du pays utilise majoritairement la fibre optique ou le VDSL. StarLink aurait pu représenter une avancée significative pour ces zones souvent isolées, où l’accès à Internet est un défi, et où l’électricité est parfois fournie uniquement par des panneaux solaires et des batteries.

Selon le Conseil de Yesha, qui regroupe les communautés juives de Judée, Samarie et Vallée du Jourdain, environ 517 000 personnes vivent dans près de 150 localités non couvertes par StarLink à ce jour. Parmi elles, des villes importantes comme Ariel, Ma’ale Adumim, ou encore certains quartiers de Jérusalem tels que Ramat Shlomo, sont exclus du réseau.

En outre, la société StarLink empêche techniquement l’utilisation de ses terminaux en dehors des zones officiellement couvertes, même lorsque la connexion serait possible. Cette politique soulève des interrogations, d’autant que le ministère israélien des Communications insiste depuis plusieurs années sur la nécessité de développer les infrastructures de communication dans ces territoires. La décision d’autoriser cette exclusion de larges populations reste donc difficile à comprendre.