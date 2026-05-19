Meta supprime 10 000 postes sur fond de polémique autour de ses données IA

Meta préparerait une nouvelle vague de licenciements cette semaine, avec environ 10 000 postes supprimés dans le monde, selon une note interne rapportée par Reuters. La maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp veut accélérer sa réorganisation autour de l’intelligence artificielle.

L’entreprise, qui comptait près de 78 000 employés fin mars, aurait déjà supprimé 6 000 postes vacants prévus au recrutement. D’autres réductions d’effectifs seraient encore attendues d’ici la fin de l’année.

Selon la vice-présidente des ressources humaines, Janelle Gale, cette réorganisation toucherait environ 20 % des effectifs, entre licenciements directs et transferts forcés vers d’autres divisions. Environ 7 000 employés devraient être réaffectés à des projets liés à l’IA, notamment au développement d’agents autonomes capables d’effectuer des tâches aujourd’hui réalisées par des humains.

Les employés nord-américains ont reçu l’ordre de télétravailler mercredi, jour prévu pour l’annonce des licenciements. En interne, la colère monte : plus de 1 000 employés auraient signé une pétition dénonçant l’installation d’un logiciel de suivi des mouvements de souris sur leurs ordinateurs, utilisé selon eux pour entraîner les modèles d’intelligence artificielle de Meta.

Cette réorganisation intervient aussi dans un contexte de polémique plus large autour des méthodes de collecte de données du groupe. Des travailleurs chargés d’annoter des contenus issus des lunettes connectées Ray-Ban Meta auraient affirmé avoir eu accès à des images sensibles, parfois intimes, filmées par les appareils, afin d’entraîner les systèmes d’IA, sans que les utilisateurs en soient avertis.

Pour Meta, l’enjeu est double : réduire ses coûts et investir massivement dans les puces, infrastructures et logiciels nécessaires à l’intelligence artificielle. Mais en interne, plusieurs employés dénoncent une transformation menée dans l’opacité, au prix de suppressions de postes et de nouvelles inquiétudes sur la vie privée.