Publicis rachète la startup israélienne AdgeAI pour 100 millions de dollars

Le groupe français Publicis renforce sa stratégie dans l’intelligence artificielle avec l’acquisition de la startup israélienne AdgeAI, valorisée à environ 100 millions de dollars, a rapporté le média économique Calcalist. Une opération emblématique dans un secteur en pleine transformation, où l’automatisation et la data redéfinissent les standards du marketing.

Fondée il y a moins de trois ans par les frères Eyal et Asaf Ben Shalom, AdgeAI s’est distinguée par un modèle « bootstrap » sans levée de fonds externe, tout en s’imposant rapidement comme un acteur innovant. Sa technologie repose sur des agents d’intelligence artificielle capables de piloter de bout en bout des stratégies marketing, bien au-delà des outils génératifs classiques.

Concrètement, la plateforme analyse en continu les performances des campagnes, identifie les leviers les plus efficaces et ajuste automatiquement les budgets, les audiences et les contenus. Intégrée à des systèmes comme Salesforce ou Google Ads, elle permet d’optimiser en temps réel le retour sur investissement, réduisant à quelques heures des processus qui prenaient auparavant plusieurs jours.

Pour Publicis, cette acquisition vise à intégrer ces capacités au cœur de ses solutions internes, afin d’offrir à ses clients des outils plus performants et prédictifs. « Nous comblons l’écart entre intuition créative et performance mesurable », a déclaré son directeur général Arthur Sadoun, soulignant l’ambition de transformer l’analyse marketing en un outil d’anticipation.

De son côté, Eyal Ben Shalom évoque « un tournant pour l’intelligence créative », affirmant que cette intégration permettra aux marques « d’aller à la vitesse de l’algorithme sans perdre la créativité ».

AdgeAI devrait continuer à opérer de manière autonome tout en accélérant son développement au sein de l’écosystème Publicis. Cette acquisition confirme, une fois de plus, le rôle central de l’innovation israélienne dans l’évolution globale de l’intelligence artificielle appliquée au marketing.